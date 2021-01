債券テーパリング、年内の議論開始を望む－ダラス連銀総裁

米ダラス連銀のカプラン総裁は11日、連邦準備制度理事会(FRB)の資産購入プログラムを縮小する議論を開始するのは時期尚早だが、自分が望むように経済が回復すれば年内に議論着手が妥当になる可能性があるとの見解を示した。

同総裁はダラス連銀主催のオンラインイベントで、「実際に年内にそれが実現すれば、少なくともテーパリング(債券購入の段階的縮小)をいつ実施するのが適切かについて本格的に議論すべきだと私は考える」と発言。「コロナ禍が続く中、そうした状態にいつ至るかについて予断は控えたいが、年内を望んでいる」と述べた。

カプラン総裁はまた、今年の米成長率を5%前後と予測した。同総裁は今年、連邦公開市場委員会(FOMC)の投票権を持たない。

