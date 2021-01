中国ＥＶメーカーＮＩＯ、米株市場で最高値更新－新型バッテリー評価

11日の米株式市場で中国の電気自動車(EV)メーカー、蔚来汽車( NIO)の米国預託証券(ADR)が過去最高値を 更新した。同社は週末、新型高級セダンと大容量化したバッテリーを発表した。

NIOのADRは一時、前営業日比で14%高の66.99ドルに上昇。同日に下落した米テスラやその他の電気自動車メーカーとは対照的な値動きとなった。

NIOは9日の年次イベントで新型セダン「ET7」を発表。価格は44万8000元(約720万円)からで、2022年第1四半期からの納車を予定している。同社が市場に投入する初のセダンで、テスラ「モデル3」の直接の競合相手になる可能性が指摘されている。

NIOのセダン「ET7」 出典:Nio Inc.

ウェドブッシュのアナリスト、ダニエル・アイブス氏は週末イベントの「主役」はバッテリー技術だったと指摘。容量150キロワット時の新型バッテリーにより、航続距離は同社が主張する625マイル(約1000キロメートル)になるとリポートで述べた。

しかし、この日の通常取引終了後の 時間外取引で同社ADRは4%余り値下がり。合計13億ドル相当の優先転換社債発行計画を明らかにしたことと、シティグループが投資判断を「買い」から「中立」に引き下げたことが響いた。

原題: Nio at Record High After Unveiling New Sedan, Battery Pack (1)(抜粋)、Nio Falls Postmarket After Notes Offering and Citi Downgrade(抜粋)