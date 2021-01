Photographer: Alex Kraus/Bloomberg Photographer: Alex Kraus/Bloomberg

米電気自動車(EV)メーカー、テスラは中国の消費者の好みに合ったEVを設計する責任者を同国で採用しようとしている。ロイター通信が事情に詳しい関係者3人を引用して伝えた。

テスラは上海か北京に本拠が置かれる可能性のある設計スタジオの設立に向けた計画の一環として、中国人の嗜好(しこう)に精通した候補者を探しているという。

ロイターは電子メールでコメントを求めたが、テスラからの返答はなかったと伝えた。

原題:

Tesla Looking for Design Chief to Create Cars for China: Rtrs(抜粋)