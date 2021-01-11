債券下落か､財政政策期待で米長期金利が一段上昇ー日銀オペは下支え

債券相場は下落が予想されている。米国市場で追加財政政策期待の高まりを背景に長期金利が昨年３月以来の高水準を更新した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。一方、日本銀行がこの日に実施する国債買い入れオペは相場の下支えになるとみられている。

長期国債先物（３月物） 151円60銭台後半～151円70銭台後半か（前週末151円78銭） 新発10年物国債（361回債）利回り 0.035％～0.040％か

（前週末0.035％）

長期国債先物の夜間取引で３月物は、取引序盤は買いが先行し、一時151円86銭まで上昇。その後は米長期金利の上昇を受けて上値が抑えられ、結局は８日の日中取引終値比横ばいの151円78銭で引けた。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

米10年国債利回りが上昇するなど他市場は先週末対比で逆風。きょうの債券相場は下落と予想する

引き続き米長期金利の上昇ほどに調整は深くならないだろう。日銀の国債買い入れにも期待する

先物中心限月の予想レンジは151円66銭～151円77銭

日銀オペ

海外市場の流れ