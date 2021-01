​​​​​​北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は、5-7日に開催した党大会への報告で、より高度な核技術の追求などを通じて、米国の脅威に対する防衛力を絶えず強化する必要があると述べた。北朝鮮国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。

金委員長は米国の政権交代に関連し、誰が権力の座にあるかにかかわらず、米国の北朝鮮に対する根本的なアプローチは「決して」変わらないと主張した。

金委員長はまた、核兵器の小型・軽量化と大型核弾頭の製造推進、1万5000キロ射程内の戦略的目標に命中させ破壊する能力の向上を目指す方針も表明。固体燃料を用いる大陸間弾道ミサイル(ICBM)と原子力潜水艦の開発、衛星による情報収集能力強化にも言及した。

