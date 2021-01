スイスの銀行クレディ・スイス・グループは8日、2020年10-12月(第4四半期)は赤字のもようだと発表した。住宅ローン担保証券(RMBS)に関連して追加で8億5000万ドル(約880億円)を引き当てるという。

引当金はニューヨークでの係争やその他のRMBS関連の問題をカバーするためという。

昨年11月には米ヘッジファンド、ヨーク・キャピタル・マネジメントの持ち分で 減損費用を計上することも明らかにしていた。

原題:Credit Suisse Expects to Report a Net Loss in 4Q 2020 (1)、 Credit Suisse to Boost Provisions by $850 Million for RMBS Cases(抜粋)