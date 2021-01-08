【米中ウオッチ】ドル・元覇権争い、アントの部門再編、不人気の理由

【米中ウオッチ】ドル・元覇権争い、アントの部門再編、不人気の理由Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- ドル覇権試す中国経済急回復－世界経済の中心、北大西洋から太平洋に
- ＭＳＣＩとＳ＆Ｐ、中国通信３社を指数から除外－香港で株価下落
- 中国政府、国内メディアにアリババ調査巡り報道検閲命じる－英紙ＦＴ
- マー氏、中国ハイテク企業のケーススタディーに－共産党が統制強化
- アントが消費者クレジット事業の再編を計画、融資制限回避へ－関係者
- 米国務長官、国連大使の台湾訪問を発表－香港の民主派逮捕を非難
- 中国が米の香港総領事館制限も、制裁強化なら－人民日報系の環球時報
- 中国で不人気だった中古車、32兆円規模の市場創出なるか－輸出にも力
- 中国共産党系紙「ダブルスタンダードの報い」と報道－米議会混乱巡り
- 【新型コロナ】英変異種、米３州で初めて確認－中国河北省で都市封鎖
- 中国河北省の石家荘市、コロナ拡大で市外への鉄道利用禁止－ＣＣＴＶ
- 中国の百度、香港上場に向けＣＬＳＡとゴールドマンを起用－関係者
- トヨタ、昨年12月の中国自動車販売は前年同月比16.9％増の18万1700台