現代自動車株、1988年以来の大幅高－アップルと協力協議との報道

現代自動車株、1988年以来の大幅高－アップルと協力協議との報道リーディー・ガロウド
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米アップルが自動運転の電気自動車（ＥＶ）を巡る開発協力で韓国の現代自動車と協議しているとの報道を受け、現代自動車の株価は８日の韓国市場で一時24％高と、日中取引として1988年以来の大幅上昇となった。
韓国経済新聞のケーブルテレビ部門は、両社が現在、条件について交渉していると伝えたが、情報源の詳しい説明はしなかった。現代自動車で社内的な議論は終わり、会長の承認を待っているところだという。
現代自動車は、アップルとの協議は「初期段階」のものだとしている。
原題：Hyundai Shares Jump Most Since 1988 After Report on Apple Tie-Up、Apple May Team Up With Hyundai for Cars: Korea Economic Daily TV、HYUNDAI MOTOR SAYS DISCUSSION WITH APPLE IS ‘AT EARLY STAGE’（抜粋）