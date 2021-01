現代自動車株、1988年以来の大幅高－アップルと協力協議との報道

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米アップルが自動運転の電気自動車(EV)を巡る開発協力で韓国の 現代自動車と協議しているとの報道を受け、現代自動車の株価は8日の韓国市場で一時24%高と、日中取引として1988年以来の大幅上昇となった。

韓国経済新聞のケーブルテレビ部門は、両社が現在、条件について交渉していると伝えたが、情報源の詳しい説明はしなかった。現代自動車で社内的な議論は終わり、会長の承認を待っているところだという。

現代自動車は、アップルとの協議は「初期段階」のものだとしている。

