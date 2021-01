米債券購入テーパリング、予想より早く開始も－アトランタ連銀総裁

米アトランタ連銀のボスティック総裁は、米経済が年央までに想定外に力強さを増す可能性があり、その場合は予想よりも早く、金融当局による債券購入のテーパリング(段階的縮小)が始まることになるかもしれないとの見解を示した。

同総裁は6日に収録され7日に放映されたFOXビジネスとのインタビューで、「われわれは声明で、目標に向け顕著な進展を遂げたい意向を示した。必ずしもそれに到達する必要はないと私は思う」とコメント。「予想より早く引き戻す可能性があるのは全くの想定内だ」と語った。

FOMC声明:2大目標に向け「顕著な進展」あるまで債券購入継続

また、「ワクチン配布が適切に行われれば、夏から秋へと進むにつれて米経済はかなり順調に推移するだろう。順調に進めば、一部の予想よりもはるかに力強くなる可能性がある」と話した。同総裁は今年、連邦公開市場委員会(FOMC)の投票権を持つ。

原題:

Fed’s Bond Taper May Be Earlier Than Expected, Bostic Says(抜粋)