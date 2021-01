米モデルナが開発した新型コロナウイルスワクチンの日本での承認は5月以降になる見込みだと、 ロイター通信が報じた。

同ワクチンの日本における臨床試験などを請け負う武田薬品工業の国内ワクチン事業幹部、今川昌之氏は、治験には数カ月かかる可能性があり、承認は最も早くて5月になるとロイターに述べた。

治験は今月中に開始される予定。モデルナはコメントを求めるロイターからの電子メールに応答しなかったという。

原題:

Japan Approval of Moderna’s Vaccine Unlikely Till May: Reuters(抜粋)