【米中ウオッチ】米国人も逮捕、アリペイ禁止、バフェット氏抜く

【米中ウオッチ】米国人も逮捕、アリペイ禁止、バフェット氏抜くBloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 香港警察、米国人弁護士を国安法違反の疑いで逮捕－同僚が語る
- 香港立法会の前議員ら逮捕、国安法違反容疑－活動家含め約50人拘束か
- バイデン次期米政権、香港の人々を支持－国務長官指名のブリンケン氏
- トランプ氏が中国決済アプリとの取引禁止する大統領令、アリペイなど
- ポンペオ国務長官、トランプ政権を回顧－中国や北朝鮮で未完成の仕事
- ＮＹ証取、中国通信会社の上場廃止を再び検討－関係者
- 中国の「一匹おおかみ」、世界６位の資産家に浮上－バフェット氏抜く
- 【新型コロナ】中国がＷＨＯ調査団の入国認めず、韓国の新規感染増加
- アリババが50億ドル以上の調達計画、ドル建て債発行で－ロイター
- ホンダ、昨年12月の中国自動車販売は前年同月比46.2％増の20万8848台
- 中国、元高容認も一段の上昇は促さず－約２年ぶり高値付近で安定化か
- 人民元の上昇ペースは鈍化、アナリストが見込む－中国証券報
- 中国、元国有企業トップに死刑判決－約285億円の賄賂受け取った罪
- 中国：12月の財新コンポジットＰＭＩは55.8－前月57.5
- 中国：12月の財新サービス業ＰＭＩは56.3－予想57.9
- 鴻海の10－12月売上高、過去最高－アップル５Ｇ対応iPhoneの好調示唆
- 中国の江蘇沙鋼、グローバルスイッチの売却も－関係者