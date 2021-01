S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは5日、中国の通信大手3社について、ニューヨーク証券取引所(NYSE)が上場廃止の計画を撤回したことを受けて、米国預託証券(ADR)を指数に維持すると発表した。

S&Pダウ・ジョーンズは当初、チャイナモバイル(中国移動)とチャイナテレコム(中国電信)、チャイナユニコム(中国聯通)香港のADRを1月7日の取引開始前に指数から除外する計画だったという。

NYSEが3社の上場廃止について当初の方針に戻ることを検討しているとのブルームバーグの報道についてコメントすることはないと付け加えた。

S&P Dow Jones Says It Will Cancel Deletion of China Telco ADRs(抜粋)