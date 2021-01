トランプ氏、副大統領と「一致」－選挙人投票結果の認定権限巡り

トランプ米大統領は5日の声明で、翌6日に開催される上下両院合同本会議で大統領選の選挙人投票を集計して次期大統領を公式に認定するペンス副大統領の権限について、「副大統領と私は、副大統領が行動する権限を有しているという見解で全く一致している」と述べた。

トランプ氏はその上で、「副大統領には米国憲法に基づく幾つかの選択肢がある。彼は集計結果を認定せず、州に戻して変更と承認を求めることができる」とし、「彼はこの違法で腐敗した集計結果を認定せず、下院に戻して州ごとに集計結果を巡る採決を行うよう求めることも可能だ」と指摘した。

同声明に先立つ米紙ニューヨーク・タイムズの報道によると、ペンス氏はトランプ氏に対し、自分にはバイデン氏当選の議会認定を阻止する権限がないと考えていると伝えていた。

原題:

Trump Says Pence Agrees With Him on Election Certification Power(抜粋)