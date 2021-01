5日の米株式市場では、昨年の騰勢を引き継ぎ、暗号資産(仮想通貨)マイニング関連の一部銘柄が引き続き大幅に値上がりした。

マラソン・パテント・グループは、カナダのDMGブロックチェーン・ソリューションズとのマイニングプールに関する計画発表が好感され、一時約30%急上昇した。DMGブロックチェーンは終値ベースで100%近く急騰し、2018年3月以来の高値で引けた。

昨年1417%値上がりしたライオット・ブロックチェーンは5日も一時13%上昇し、約3年ぶりの高値で取引を終えた。

原題:Crypto-Linked Stocks Add to Gains at Start of New Year (2)(抜粋)