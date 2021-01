米ジョージア州で5日に投票が始まった上院議員選挙の決選投票2組について、結果が判明するのは6日の朝になる可能性が高いとラッフェンスパーガー州務長官がFOXニュースで述べた。

投票は現地時間午後7時(日本時間6日午前9時)に締め切られる。

原題:Georgia Races Likely to Be Called Wednesday, Official Says(抜粋)