ニューヨーク証券取引所(NYSE)は4日、中国の通信大手、チャイナモバイル(中国移動)とチャイナテレコム(中国電信)、チャイナユニコム(中国聯通)香港について、上場廃止措置を進める意向はないと 発表した。

発表資料によると、3社は引き続きNYSEで取引される。NYSEはこれら3社とその上場継続に関する大統領令の妥当性の検討を続けるという。

NYSEは先に、大統領令に沿って3社を上場廃止にするとしていた。

方針転換の発表を受けて、3社の株価は5日の香港市場で大きく上げている。

原題: NYSE Says No Longer Plans to Delist China Telco Giants

NYSE Says No Longer Plans to Delist China Telco Giants(抜粋)