ホンダは、グローバルな供給の遅れを理由に英国の製造拠点での生産活動を5、6日に停止すると従業員らに伝えた。同社の広報担当者が、電子メールで配布した資料で明らかにした。

同社は状況の推移を見守っており、7日の生産再開を目指すという。

