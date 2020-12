中国、香港の活動家10人に懲役７月～３年－密航図った罪で

中国広東省の裁判所は台湾に船で密航しようとし中国の海警局に拘束された香港の活動家10人に懲役7月ー3年の実刑判決を下した。米国などは活動家らの釈放を求めていた。

深圳市塩田区人民法院が30日発表した資料によれば、今年8月の不法越境を組織した罪で2人に対しそれぞれ懲役3年と2年、密航計画に参加した他の8人には同7月の判決が言い渡された。

10人には1万ー2万元(約16万ー32万円)の罰金も科せられた。不法越境計画に加わったことを認めた未成年の2人は不起訴処分となり香港に送り返された。

北京の米国大使館は28日、12人を釈放し出国させるよう求め、「彼らの『犯罪』というのは独裁政治から逃れようとしたことだ」と指摘していた。中国外務省の趙立堅報道官は北京での記者会見で米国は「事実を無視」しているとし、米国は「中国の内政に干渉するため香港問題を用いることをやめる」べきだと主張した。

原題:China Jails H.K. Activists up to 3 Years Over Flight Attempt(抜粋)