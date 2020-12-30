【米中ウオッチ】読み外れ帝国崩壊、武漢の感染、活動家に実刑判決

【米中ウオッチ】読み外れ帝国崩壊、武漢の感染、活動家に実刑判決Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。記事を読むには青地のリンクをクリックして下さい。
- 中国のワクチン外交、見返り要求で逆効果にも－信頼得るデータ不可欠
- 中国医薬系ＣＮＢＧのワクチン、有効性79.3％－一般使用の申請可能に
- 新型コロナの読み外れ帝国崩壊－石油トレーディング業界の様相一変
- 中国武漢市のコロナ感染、確認件数の10倍に上る可能性－衛生当局調査
- ＥＵと中国首脳、投資協定巡り政治承認の方向－30日午後に会談
- 中国、香港の活動家10人に懲役７月～３年－密航図った罪で
- 香港の黎智英氏、メディア企業ネクスト・デジタルの会長職を辞任
- 中国が19年成長率を６％に下向き改定、従来6.1％－製造業足かせ
- 中国人民銀「穏健な金融政策」の柔軟性保つと確認－急転換はない
- マー氏の資産、２カ月で1.2兆円余り減少－当局のアリババ監視強化で
- アントが持ち株会社検討、金融事業は銀行同様の規制対象に－関係者
- 中国内外の製薬会社、平均51％の値下げで合意－公的保険適用
- 香港取引所、次期ＣＥＯ選びが難航－中国との関係配慮で意見割れる
- ウォーバーグ出資の掌門、310億円規模の米ＩＰＯを検討－関係者
- 中国、南シナ海で10日間の軍事演習開始－29日から