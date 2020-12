12月29日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:株は反落、米景気対策強化への期待が後退-ドル下落

29日の米国株式相場は反落。米経済対策の一環である個人への直接給付金が引き上げられる見込みが薄れたことから、小型株指数は2カ月ぶりの大幅安となった。

ラッセル2000種株価指数は約2%の下落。S&P500種指数は小幅安。MSCIオールカントリー・ワールド指数(ACWI)は過去最高値を更新する勢いだったが、 米上院共和党が直接給付金を2000ドルに引き上げようとする民主党の試みを退けた後、この日の高値を離れた。

米国株は反落、給付金引き上げの期待薄れ

ドル下落、月末のポートフォリオ調整が取引の中心

米国債は小幅安、7年債入札後に下げ渋る

NY原油は反発、米経済対策への期待薄れ上げ幅縮小

NY金は小反発、米経済対策に注目しつつ感染拡大を意識

S&P500種は前日比0.2%下げて3727.04。ダウ工業株30種平均は68.30ドル(0.2%)安い30335.67ドル。ナスダック総合指数は0.4%下落した。

株式や社債、ビットコインといったリスク資産は過去最高値圏で今年を終えようとしている。ウイルス感染拡大の影響と米国でのワクチン接種の進み具合を投資家が天秤にかける中、S&P500種は年初来15%高で今年を終える見通しとなっている。

外国為替市場ではドルが下落。この日の取引は月末を控えたポートフォリオ調整が中心だった。ユーロは年初来高値を付けた後は伸び悩んだ。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は、ニューヨーク時間午後4時40分現在で前日比0.4%下落。一時は0.5%下げていたが、株安を背景に下げ幅を縮小した。ユーロは0.3%高い1.2249ドル。オプション最終取引を控えた買いが入り、1.2275ドルまで上げる場面もあった。ドルは対円で0.3%安い103円53銭。12月安値の103円41銭をうかがう展開となった。

米国債相場は総じて小幅安。7年債入札ではまずまずの需要が見られた。月末のインデックス調整の取引が長期債を下支えした。10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%) 上げて0.94%。

ニューヨーク原油先物相場は上げ幅を縮小。米経済対策期待の後退で目先の景気回復への楽観が薄れたほか、株安も原油相場を圧迫した。みずほセキュリティーズUSA(ニューヨーク)の先物部門ディレクター、ボブ・ヨーガー氏は「直接給付金が引き上げられないのなら、原油需要がまた圧迫されるだろう」と指摘した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は、前日比38セント(0.8%)高い1バレル=48.00ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント2月限は23セント上昇の51.09ドル。

ニューヨーク金先物相場は小反発。米経済対策が大きく強化される可能性と、各国で拡大する新型コロナウイルスの感染を見極める展開となった。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は前日比0.1%高い1オンス=1882.90ドルで終了。スポット価格はニューヨーク時間午後2時過ぎの時点で、0.2%上昇の1877.82ドル。ワクチンを巡る楽観が広がったものの、インフレ加速とドル安の見通しが意識され、安全な投資先と位置付けられる金は今月、月間ベースで5カ月ぶりのプラスとなりそうだ。

原題: U.S. Stocks Drop After Hope Fades for Expanded Aid: Markets Wrap(抜粋)

Greenback Dips in Month-End Activity; Euro Firms: Inside G-10(抜粋)

Treasuries Pare Losses After 7-Year Auction as Shares Slide(抜粋)

Oil Limps Forward as Dimming Stimulus Outlook Batters Equities(抜粋)

Gold Gains With Stimulus and Concern on Virus; Base Metals Mixed(抜粋)

◎欧州市況:英国株が上昇、通商合意を好感-イタリア債は下落

29日の欧州株は英国株が上げを主導、英FTSE100指数は大幅上昇した。この日は英国と欧州連合(EU)による自由貿易協定(FTA)合意後初の取引だった。

FTSE100指数は約1.5%高。3月上旬以来の高水準で引けた。内需関連の中型株を中心としたFTSE250指数は1.7%高。EU加盟国政府は英国とのFTAを正式に承認し、1月1日から暫定的に適用される見通しだ。ストックス欧州600指数は0.8%上昇した。

ニック・ネルソン氏らUBSグループのストラテジストはリポートで、「FTA合意は英国株に対する強気派に一段の自信を与える」と指摘、「欧州株見通しの下振れリスクが一つ取り除かれた」と続けた。

欧州債市場では英国債が上昇。英国・EU通商合意では、金融サービスの今後が明確になっていない。

英国債の利回り曲線はブルフラット化。10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げて0.21%。短期金融市場が織り込む英中銀による10bpの利下げ時期は2022年第1四半期と、24日時点から変わらず。

イタリア債は下落し、ユーロ圏国債の中では軟調。ドイツ債は小幅高。イタリア債とドイツ債のイールドスプレッドは3bp拡大して113bpとなった。

ドイツ10年債利回りは1bp下げてマイナス0.57%、フランス10年債利回りは1bp低下してマイナス0.34%、イタリア10年債利回りは2bp上昇して0.57%。

原題: U.K. Shares Surge on Brexit Deal, Leading European Stocks Rally(抜粋)

Gilts Resume Rally After Break, BTPs Fall; End-of-Day Curves(抜粋)