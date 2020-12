トランプ米大統領は、新型コロナウイルス禍に対応する追加経済対策法案に署名して連邦政府機関の閉鎖を回避する意向を示唆した。米紙ワシントン・ポストがトランプ氏の考えを聞いた匿名の関係者2人を引用して報じた。

関係者は同紙に対し、この問題についてトランプ氏がこれまで何度も考えを変えているため、状況は引き続き流動的だと述べた。

トランプ米大統領、追加経済対策で「良いニュース」とツイート

原題:

Trump Indicated He Will Sign Stimulus Bill Into Law: WaPo(抜粋)