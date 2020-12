トランプ米大統領は27日、新型コロナウイルス禍に対応する追加経済対策で「良いニュース」があるとツイートした。「さらに情報が続く!」としている。

Good news on Covid Relief Bill. Information to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020

原題:

Trump Says ‘Good News’ on U.S. Covid Relief Bill(抜粋)