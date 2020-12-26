全ての国・地域からの新規入国を拒否、28日から１月末まで－政府 延広絵美 2020年12月26日 22:35 JST 更新日時 2020年12月26日 22:58 JST 日本人・在留資格保持者の短期出張後の14日間待機緩和も認めず 日本でも変異種の感染確認、東京都では過去最多となる949人が感染 A medical worker passes an entrance for a coronavirus PCR testing center at Narita International Airport in Narita, Chiba Prefecture, Japan, on Monday, Nov. 2, 2020. Photographer: Toru Hanai/Bloomberg A medical worker passes an entrance for a coronavirus PCR testing center at Narita International Airport in Narita, Chiba Prefecture, Japan, on Monday, Nov. 2, 2020. Photographer: Toru Hanai/Bloomberg Photographer: Toru Hanai/Bloomberg 政府は26日、今月28日から１月末までの間、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否すると発表した。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置。 日本人と在留資格を持つ外国人が短期出張して帰国・再入国した場合に認められていた14日間の待機緩和も認めない。 英国や南アフリカ共和国などで報告された変異種は、日本でも感染が確認された。国内の感染も拡大しており、東京都では26日、新たに過去最多となる949人（前日884人）の感染者が確認された。(発表の詳細を追加します) 最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE