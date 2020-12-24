【米国市況】株が上昇、ハイテクや不動産中心に－ポンドは全面高

24日の米株式相場は上昇。米追加経済対策法案を巡る動向が引き続き注視された。ポンドは全面高。英国と欧州連合（ＥＵ）は歴史的な通商協定の 合意にこぎつけた。

米国株は上昇、短縮取引－経済対策法案の動向を注視

米国債は上昇、10年債利回り0.92％

ポンド全面高、英ＥＵ通商協定合意後は上げ幅縮小

ＮＹ原油は小幅続伸－ロックダウン警戒で週間では下げ

ＮＹ金、小幅続伸－英ＥＵ通商合意後にドル下落

クリスマスの祝日を翌日に控え、米株市場は短縮取引だった。Ｓ＆Ｐ500種株価指数の業種別ではテクノロジーや不動産の上昇が目立った一方、エネルギーは下げた。追加経済対策法案関連では、個人への直接給付額を引き上げる民主党の試みを下院共和党が 阻止した。同法案は歳出法案と一体化しており、この新たな対立で暫定予算が来週失効するリスクがある。

Ｓ＆Ｐ500種は前日比0.4％高の3703.06。ダウ工業株30種平均は70.04ドル（0.2％）高の30199.87ドル。ナスダック総合指数は0.3％上昇。ニューヨーク時間午後１時59分現在、米10年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の0.92％。

外国為替市場ではポンドが主要10通貨の全てに対し上昇。英ＥＵ通商合意発表後の利益確定売りで上げ幅は縮小した。リスク選好度の高まりでドルや逃避先通貨は下げた。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.1％低下。ドルは対円では0.1％高の１ドル＝103円66銭。ユーロは対ドルで0.1％安の１ユーロ＝1.2180ドル。ポンドはドルに対し0.3％高の１ポンド＝1.3536ドル。

ニューヨーク原油先物相場は小幅続伸。英ＥＵ通商合意後の株高が背景となった。週間ベースでは10月以来の下落。新型コロナウイルス変異種の感染拡大によって世界でロックダウンも広がり、エネルギー需要が減退するリスクが警戒された。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物２月限は11セント（0.2％）高の１バレル＝48.23ドルで終了。ロンドンＩＣＥの北海ブレント２月限は９セント上げて51.29ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅続伸。投資家は米追加経済対策法案を巡る動きや、英国とＥＵが通商協定で合意したことに注目した。オアンダのシニアマーケットアナリスト、エドワード・モヤ氏は「英・ＥＵの最終合意でドルが下げ、金はその恩恵に授かった」と指摘した。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物２月限は0.3％高の１オンス＝1883.20ドルで終了。

原題： U.S. Stocks Rise; Pound Gains on Brexit Deal: Markets Wrap（抜粋）

Pound Gains Despite Profit Taking on Brexit Deal: Inside G-10（抜粋）

Oil Posts Weekly Loss With Restrictions Growing to Curb Virus（抜粋）

Gold Edges Up as Traders Assess Brexit Trade Deal, U.S. Relief（抜粋）