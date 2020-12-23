 コンテンツにスキップする
Photographer: Eric Lee/Bloomberg
cojp

米、コロナワクチン467万回分を来週出荷－ワープ・スピード作戦幹部

Angelica LaVito
  • 年内に2000万回分を提供する方向－ペルナ氏
  • 既に1550万回分を州・領土と一部の都市に配分
A pharmacist administers a dose of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine to a resident of the Triboro Center nursing home in the Bronx borough of New York, U.S., on Monday, Dec. 21, 2020. In the first week since U.S. states started administering Covid-19 vaccines, some states are making more rapid progress than others in working through their allocations from the federal government.
A pharmacist administers a dose of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine to a resident of the Triboro Center nursing home in the Bronx borough of New York, U.S., on Monday, Dec. 21, 2020. In the first week since U.S. states started administering Covid-19 vaccines, some states are making more rapid progress than others in working through their allocations from the federal government.
Photographer: Eric Lee/Bloomberg
Photographer: Eric Lee/Bloomberg

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

米国では467万回分の新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ１９）ワクチンが来週出荷される予定で、政府が年内に2000万回分を提供する方向に向かっている。トランプ政権の「ワープ・スピード作戦」のグスタフ・ペルナ最高執行責任者（ＣＯＯ）が23日に明らかにした。

　　ペルナ氏によると、連邦政府は米ファイザーとドイツのビオンテックのワクチン267万回分、モデルナのワクチン200万回分を来週配布する。いずれのワクチンも今月、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から緊急使用許可（ＥＵＡ）を与えられた

　　既に1550万回分が米国の州・領土と一部の都市に配分されたとペルナ氏は説明。米疾病対策センター（ＣＤＣ）のデータによると、米国内で予防接種キャンペーンが先週始まって以降、約100万人が接種を受けた。

原題：
U.S. to Distribute 4.67 Million Covid-19 Shots Next Week（抜粋）

    最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE