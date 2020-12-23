米、コロナワクチン467万回分を来週出荷－ワープ・スピード作戦幹部

Photographer: Eric Lee/Bloomberg Photographer: Eric Lee/Bloomberg

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米国では467万回分の新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ１９）ワクチンが来週出荷される予定で、政府が年内に2000万回分を提供する方向に向かっている。トランプ政権の「ワープ・スピード作戦」のグスタフ・ペルナ最高執行責任者（ＣＯＯ）が23日に明らかにした。

ペルナ氏によると、連邦政府は米 ファイザーとドイツの ビオンテックのワクチン267万回分、 モデルナのワクチン200万回分を来週配布する。いずれのワクチンも今月、米食品医薬品局（ＦＤＡ）から緊急使用許可（ＥＵＡ）を 与えられた。

既に1550万回分が米国の州・領土と一部の都市に配分されたとペルナ氏は説明。米疾病対策センター（ＣＤＣ）の データによると、米国内で予防接種キャンペーンが先週始まって以降、約100万人が接種を受けた。

原題：

U.S. to Distribute 4.67 Million Covid-19 Shots Next Week（抜粋）