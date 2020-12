電気自動車メーカー、テスラの株価はS&P500種株価指数に採用された初日となる21日のプレマーケット取引で一時5.3%安を付けた。

テスラ株は今年、指数採用の期待を背景に約8.3倍となった。S&P500種に追加される銘柄としては、過去最大。同社株はS&P100種にも加わる。

ウェドブッシュのアナリスト、ダニエル・アイブス氏はリポートで、指数への追加は「成功の決定的なページ」だと指摘した。

S&P500種先物も下落。新型コロナウイルスの変異種を巡る懸念で幾つかの国が英国からの渡航停止に動く中、欧州株も安い。

