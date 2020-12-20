93兆円の米追加経済対策案、議会が大筋合意－20日にも上下両院で採決

米議会共和、民主両党の指導部は19日、新型コロナウイルス感染拡大の影響に対応する総額9000億ドル（約93兆円）の追加経済対策案で大筋合意に達した。連邦準備制度の緊急融資制度の扱いを巡る対立で妥協が成立し、最終合意に向け最後の大きな障害が取り除かれた。20日にも最終案が上下両院で採決される可能性がある。

民主党のシューマー上院院内総務は19日遅くに記者団に対し、共和、民主両党の交渉担当者の立場が「非常に近づいている」と述べ、経済対策案について上下両院が20日にも採決に動くことが可能だと発言した。

シューマー氏は「この方向に事態が引き続き進み、邪魔が何も入らなければ、あす採決できるだろう」と語った。

追加経済対策の最終案には、現金給付のほか、中小企業の雇用維持支援や失業給付拡充、ワクチン供給支援が盛り込まれる見通しで、１兆4000億ドル規模の2021会計年度（20年10月－21年９月）連邦政府予算案に組み込まれる予定だ。

原題： Relief Deal Close as Lawmakers End Fed Impasse: Congress Update（抜粋）