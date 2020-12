欧州中央銀行(ECB)は、一部の銀行を対象に来年の部分的な配当再開を認めることを明らかにした。その一方で、新型コロナウイルスの感染拡大が及ぼす影響に備えて資金の留保を維持するよう強く呼び掛けた。

来年1-9月について、銀行は配当および自社株買いの規模を2019-20年累積利益の15%未満、もしくは主要な自己資本比率の0.2%のいずれか低い方を超えないようにすべきだと、ECBは求めた。

