ドイツ銀行はローン処理や口座管理、決済処理などの管理業務で、2022年末までに2300人のフルタイム雇用を減らすことで従業員代表と合意した。独紙ハンデルスブラットが事情に詳しい関係者の話を基に報じた。

同紙によると、2300人の一部は発表済みのコスト削減プログラムによるものであり、先に合意された削減数への上乗せは約1400人となる。

オペレーション部門の人員数は22年末までに約4000人に減少するという。ドイツ銀はハンデルスブラット紙に対しコメントを控えた。

原題:

Deutsche Bank to Cut 1,400 More Jobs in Operations: Handelsblatt(抜粋)