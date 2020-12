12月11日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎米国市況:S&P500が下げ幅縮小、政府機関閉鎖回避で-原油反落

11日の米株式市場ではS&P500種株価指数が続落。米上院が期間1週間の暫定予算案を可決し、政府機関の閉鎖が回避されたことから、後半には下げの一部を埋めた。一方で、追加経済対策がまとまる兆候は見られなかった。

米国株はS&P500とナスダックが下げ幅縮小、政府閉鎖回避で

米国債は続伸、10年債利回り0.89%

ドルと円が上げ幅縮小、暫定予算案可決で株持ち直し

NY原油は反落、米経済対策協議行き詰まりで需要回復見通し曇る

NY金は上昇、米景気対策協議行き詰まりで逃避需要

日中の値動きは荒く、S&P500種の下げは一時の1%近くから急速に縮んだ。ただ週間ベースでは1%安と10月以来の大幅安。追加経済対策協議の行き詰まりや、新型コロナウイルス関連の制限措置強化への懸念が重しとなった。フェイスブックやテスラの下落を反映し、この日はナスダック100指数の低調さも目立った。一方、ウォルト・ディズニーの最高値更新を追い風にダウ工業株30種平均はプラスを確保した。

S&P500種は前日比0.1%安の3663.46。ナスダック総合指数は0.2%低下。ダウ平均は47.11ドル(0.2%)高の30046.37ドル。ニューヨーク時間午後4時20分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.89%。

オアンダのシニア市場アナリスト、クレイグ・アーラム氏は「議会が相違点に目をつぶり、年内に合意をまとめることが不可欠だ」とした上で、「時間切れが迫っている」と指摘した。

外国為替市場では、ニューヨーク時間に円とドルが上げの一部を失った。暫定予算案の米議会可決を受けて株がやや持ち直したのが背景。英国・欧州連合(EU)通商交渉の期限を13日に控え、ポンドは下げた。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.2%上昇。ドルは対円では0.2%安の1ドル=104円04銭。一時は0.4%安まで下げていた。ユーロは対ドルで0.2%安の1ユーロ=1.2116ドル。

ニューヨーク原油先物相場は反落。9カ月ぶり高値から下げた。米経済対策協議の行き詰まりを背景に、需要が直ちに増加する可能性は低下したと受け止められた。週間ベースでは上昇を確保した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は21セント(0.5%)安の1バレル=46.57ドルで終了。週間では1%未満の上昇。ロンドンICEの北海ブレント2月限は前日比28セント安の49.97ドル。週間では1.5%値上がりした。

ニューヨーク金先物相場は反発。週間ベースでの下げを埋めた。米経済対策協議で近く合意がまとまる可能性が低下し、景気回復に関する疑問が生じる中、逃避先資産とされる金が買われた。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は、0.3%高の1オンス=1843.60ドルで終了。週間では0.2%上昇した。スポット価格はニューヨーク時間午後2時15分現在、0.2%高の1839.50ドル。

原題: Stocks Pare Drop on Stopgap Bill Amid Aid Deadlock: Markets Wrap(抜粋)

Yen, Dollar Trim Gains as U.S. Stopgap Bill Passes: Inside G-10(抜粋)

Oil Ekes Out Weekly Gain After Retreating From Nine-Month High(抜粋)

Gold Gains With Stimulus Impasse Spooking Equity Investors(抜粋)

◎欧州市況:株は下落、週間ベースで10月以来の下げ-ドイツ債上昇

11日の欧州株は下落。週間ベースでは10月後半以来の下げとなった。英国と欧州連合(EU)の通商交渉が合意なしで終わる可能性が高まっているほか、米国でも経済対策を巡る交渉はまだ続いている。

ストックス欧州600指数は0.8%下落。週間ベースでは1%安となった。通信株がこの日は特に売られた。スウェーデンの通信機器メーカー、エリクソンは下落。同社が韓国のサムスン電子を米国で訴えたことが嫌気された。エリクソンの営業利益に影響が出ると懸念された。

英国のFTSE100指数、FTSE250指数はいずれも下落。ジョンソン英首相とフォンデアライエン欧州委員長はそれぞれ、離脱後の英国とEUの自由貿易協定(FTA)ができないままに移行期間が終了する12月31日が近づいていると警告した。双方は13日までに合意に達することを目指し、土壇場の交渉を行っている。

欧州債ではドイツの利回り曲線がブルフラット化した。ドイツが新型コロナウイルスの感染再拡大を受けてロックダウン(都市封鎖)を検討する中で、ドイツ債に安全逃避の買いが集まった。英国債は上昇した。

ドイツ債は上昇。イタリア債はほぼ変わらず。同国10年債利回りが0.533%と過去最低をつけた後で上げ幅を縮小した。ドイツ債とのイールドスプレッドは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して119bp。

英国債の利回り曲線はブルフラット化。10年債利回りは3bp下げて0.17%と、10月以来の低水準だった。週間ベースでは18bpの下げと、3月以来で最大の下げ幅となった。

ドイツ10年債利回りは3bp下げてマイナス0.64%。フランス10年債利回りは3bp低下のマイナス0.38%。イタリア10年債利回りは0.56%で変わらず。

原題: European Stocks Post First Weekly Drop in Six Amid Brexit Woes、Bunds Bull-Flatten; Gilts Gain on Brexit Risk: End-of-Day Curves(抜粋)