ＦＤＡに米政権圧力、ワクチンＥＵＡ付与か長官辞任かを迫る－報道

メドウズ米大統領首席補佐官は11日、米食品医薬品局(FDA)のハーン長官に対し、同日中に米 ファイザーの新型コロナウイルス感染症(COVID19)ワクチンに緊急使用許可(EUA)を付与しないのであれば辞任せよと迫った。米紙ワシントン・ポストが事情を知る複数の関係者の話として報じた。

報道によると、この警告を受けてFDAはEUA付与のタイミングを12日午前から11日に前倒しした。ホワイトハウスの関係者はコメントを控えた。

FDAの諮問委員会は10日の会合で、同ワクチンのEUA申請について協議し、16歳以上の人の接種によってもたらされる恩恵がリスクを上回ると 判断した。FDAは諮問委の勧告に従う義務はないが、その通りの決定を下すことが多い。

ハーン長官は、11日付でEUAを付与しないなら辞任するよう告げられたというのは、メドウズ氏との電話のやり取りの「誤った描写」だとして報道内容を否定。EUA申請について「FDAは引き続き迅速に作業を進めるようにとの働き掛けだった」と声明で説明した。

