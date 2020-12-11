シティグループ、法人顧客部門153人をマネジングディレクターに昇格

米銀シティグループは同行インスティチューショナル・クライアント・グループ（ＩＣＧ）の153人をマネジングディレクターに昇格させる人事を発表した。
11日の従業員向け文書によると、対象となったのは大半がトレーダーで、マーケッツ・アンド・セキュリティーズ・サービス所属の58人が昇格した。
シティのトレーディグ収入は今年急増した。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）と、それに続く景気の不安定で世界的に市場が動揺したことが背景にある。マーケッツ・アンド・セキュリティーズ・サービスの総収入は１－９月に34％増の186億ドル（約１兆9000億円）となった。債券トレーダーが増収をけん引した。
新たなマネジングディレクターのリストは以下の通り。
Banking, Capital Markets and Advisory
|Tallal Abou Sheara
|Cristian Gonzalez
|Elizabeth Rey
|Shamsa Al-Falasi
|Liz Groo
|Michael Roth
|Jassim AlSane
|Tom Lambourn
|Scott Schulte
|Hanan Amin-Salem
|Nurit Leiderman
|Anthon Sehonamin
|Manish Bajaj
|Jorge Lima
|Matt Simonetti
|Ryan Bott
|Xinyu Liu
|Luke Spells
|Eric Burns
|Chao Lu
|Azita Taravati
|Rob Chan
|Pat McFarlan
|Andy Taylor
|Richard Chand
|Federico Monguzzi
|Simon Taylor
|Frederic Chapados
|Ben Mortimer
|Pauline Timmers
|Laura Chen
|Will Mortimer
|David Tuder
|Dan Costanza
|James Nicholson
|Ebba Wexler
|Bruno Cunha Leal
|Aaron Pine
|Ollie Williams
|Nick Darrant
|Kevin Qian
|Zain Zaidi
|María Jesús Fernandez
|Stephan Reinhard
Treasury and Trade Solutions
|Victor Alfaro
|Deeksha Kaushal
|John Walsh
|Julia Bartlett
|Sue Kingman
|Min Yin
|Dinesh Daphale
|Roger Lim
|Dino Zannetos
|Anoushka Dua
|Dimitrios Raptis
|Sanjeev Ganjoo
|Emanuela Saccarola
Private Bank
|Alfonso Camacho
|Wendy Hawksley
|Aviram Shacham
|Murphy Chan
|Robert Hoffman
|Robert Sierens
|Julian Corney
|Antonia Murga
|Robert Wemmlinger
|Owen Ellsworth
|Maria Paula Patiño
|Denise Yi
|Daryl Goh
|Michael Remak
Markets and Securities Services
|Jean Ang
|Ed Huntsman
|Ged Rasimavicius
|Lynley Ashby
|Alex Isaaz
|Jonah Rathbun
|Jeff Berton
|Jitendra Jaisinghani
|Helen Roberts
|Cedric Besnard
|Ben Klemz
|Ankan Saha
|Karol Borejsza
|Vitaliy Kozak
|Jose Salinas
|Rachel Butler
|Helen Krause
|Aditya Sharma
|Saurabh Chhabra
|Manuel Lafranconi
|Paul Sinkevics
|Tom Clarke
|Ayesa Latif
|Lee Smallwood
|Zac Corones
|Keith Lau
|John Spettell
|Charanjit Singh Dhinsa
|Hale Lee
|Francis Sweeney
|Edmundo Fajardo
|Sonia Leung
|Yoshiyuki Takano
|Gaurav Garg
|Chris Lombardo
|Ian Toplas
|Davi Genaro
|Dirk Loscher
|Igor Tsirlin
|Ralph Giacobbe
|Adrien Louapre
|Gabriel Tucci
|Christine Grauer
|Pavlos Mavrikis
|Sachin Tulshyan
|Nick Gray
|Shel Mukherjee
|Vivek Vasudevan
|Amy Haklisch
|David O’Byrne
|Manjesh Verma
|Sasha Hanegby
|Ade Odunsi
|Yinglu Zhang
|James Hodges
|Catherine O’Neill
|James Hodgman
|Federico Pasquero
Operations and Technology
|Vidhya Bhardwaj
|Alex Godingen
|Neelam Rochlani
|Tiffany Bigio
|Debra Morris
|Toby Sunderland
|Colman Burke
|Mahantesh Mukartihal
|Alicia Vieira
|Gustavo Frank
|Craig Paton
Commercial Bank
|Wern Loong Choi
|Yomari Olivero
|Giles Segal
|Jason Fedash
|Brian Rolli
|Ivan Vrhel
|Shemley Gordon
|Ricardo Sarmiento
Other ICG
|Peter Jerauld
|Veronika Spanarova
|Attilio Zotti
|Eric McMichael
|Michael Weber
原題：
Citigroup Names 153 Managing Directors in Institutional Unit（抜粋）