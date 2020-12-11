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シティグループ、法人顧客部門153人をマネジングディレクターに昇格

Jennifer Surane

米銀シティグループは同行インスティチューショナル・クライアント・グループ（ＩＣＧ）の153人をマネジングディレクターに昇格させる人事を発表した。

　　11日の従業員向け文書によると、対象となったのは大半がトレーダーで、マーケッツ・アンド・セキュリティーズ・サービス所属の58人が昇格した。

　　シティのトレーディグ収入は今年急増した。新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）と、それに続く景気の不安定で世界的に市場が動揺したことが背景にある。マーケッツ・アンド・セキュリティーズ・サービスの総収入は１－９月に34％増の186億ドル（約１兆9000億円）となった。債券トレーダーが増収をけん引した。

　　新たなマネジングディレクターのリストは以下の通り。

Banking, Capital Markets and Advisory

Tallal Abou ShearaCristian GonzalezElizabeth Rey
Shamsa Al-FalasiLiz GrooMichael Roth
Jassim AlSaneTom LambournScott Schulte
Hanan Amin-SalemNurit LeidermanAnthon Sehonamin
Manish BajajJorge LimaMatt Simonetti
Ryan BottXinyu LiuLuke Spells
Eric BurnsChao LuAzita Taravati
Rob ChanPat McFarlanAndy Taylor
Richard ChandFederico MonguzziSimon Taylor
Frederic ChapadosBen MortimerPauline Timmers
Laura ChenWill MortimerDavid Tuder
Dan CostanzaJames NicholsonEbba Wexler
Bruno Cunha LealAaron PineOllie Williams
Nick DarrantKevin QianZain Zaidi
María Jesús FernandezStephan Reinhard

Treasury and Trade Solutions

Victor AlfaroDeeksha KaushalJohn Walsh
Julia BartlettSue KingmanMin Yin
Dinesh DaphaleRoger LimDino Zannetos
Anoushka DuaDimitrios Raptis
Sanjeev GanjooEmanuela Saccarola

Private Bank

Alfonso CamachoWendy HawksleyAviram Shacham
Murphy ChanRobert HoffmanRobert Sierens
Julian CorneyAntonia MurgaRobert Wemmlinger
Owen EllsworthMaria Paula PatiñoDenise Yi
Daryl GohMichael Remak

Markets and Securities Services

Jean AngEd HuntsmanGed Rasimavicius
Lynley AshbyAlex IsaazJonah Rathbun
Jeff BertonJitendra JaisinghaniHelen Roberts
Cedric BesnardBen KlemzAnkan Saha
Karol BorejszaVitaliy KozakJose Salinas
Rachel ButlerHelen KrauseAditya Sharma
Saurabh ChhabraManuel LafranconiPaul Sinkevics
Tom ClarkeAyesa LatifLee Smallwood
Zac CoronesKeith LauJohn Spettell
Charanjit Singh DhinsaHale LeeFrancis Sweeney
Edmundo FajardoSonia LeungYoshiyuki Takano
Gaurav GargChris LombardoIan Toplas
Davi GenaroDirk LoscherIgor Tsirlin
Ralph GiacobbeAdrien LouapreGabriel Tucci
Christine GrauerPavlos MavrikisSachin Tulshyan
Nick GrayShel MukherjeeVivek Vasudevan
Amy HaklischDavid O’ByrneManjesh Verma
Sasha HanegbyAde OdunsiYinglu Zhang
James HodgesCatherine O’Neill
James HodgmanFederico Pasquero

Operations and Technology

Vidhya BhardwajAlex GodingenNeelam Rochlani
Tiffany BigioDebra MorrisToby Sunderland
Colman BurkeMahantesh MukartihalAlicia Vieira
Gustavo FrankCraig Paton

Commercial Bank

Wern Loong ChoiYomari OliveroGiles Segal
Jason FedashBrian RolliIvan Vrhel
Shemley GordonRicardo Sarmiento

Other ICG

Peter JerauldVeronika SpanarovaAttilio Zotti
Eric McMichaelMichael Weber

原題：
Citigroup Names 153 Managing Directors in Institutional Unit（抜粋）

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