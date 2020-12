スイスの チューリッヒ・インシュアランス・グループは11日、 メットライフの米損害保険事業を39億4000万ドル(約4100億円)で買収することで合意したと発表した。

発表資料によると、チューリッヒは子会社のファーマーズ・グループとファーマーズ・エクスチェンジを通じて同事業を買収する。買収は手続き完了後の最初の通年からチューリッヒの利益に寄与し、2023年から約10%の投資利益率をもたらす見込みだとしている。

