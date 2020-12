中国は米議員や非営利団体の職員とその家族を含む米国人に制裁を科すと、外務省の華春瑩報道官が10日北京での定例記者会見で述べた。

香港の問題を巡り全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の役職者らを制裁対象にすると発表した米国への対抗措置についての質問に答えた。

同報道官はまた、米外交旅券保有者に認めてきた香港とマカオへのビザなし入国を無効にすることも明らかにした。米外交官らはビザ取得が義務付けられる。

原題:

China to Sanction U.S. Lawmakers, Require Visas for Diplomats(抜粋)