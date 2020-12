米共和党のマコネル上院院内総務は9日、追加景気対策で前日に示唆した譲歩案を民主党が「真剣に取り合わなかった」ほか、「ゴールポストを何度も移動させている」と同党を非難した。

州政府・自治体支援と企業の免責条項を棚上げする 譲歩案に民主党は「冷や水を浴びせた」上で、ムニューシン米財務長官が新たに提示した9160億ドル(約95兆4500億円)の案もはねつけたと、マコネル氏は述べた。

同氏は「両サイドが合意し国民を助けられる政策は多い」と指摘し、「それなのに何一つ行動を起こせないのは、民主党が自分たちで法律を成立させたいと決めてかかっているからだ」と述べた。

原題:McConnell Says Democrats Continue to Move Goalposts on Relief(抜粋)