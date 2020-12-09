債券は下落か、米長期金利上昇で売り先行－20年債入札は無難通過の声

債券相場は下落が予想されている。前日の米国市場で長期金利が上昇した流れを引き継ぎ、売りが先行する見通し。この日実施される20年債入札を無難に通過し、相場は持ち直すとの声もある。

長期国債先物（12月物） 151円90銭台後半～152円10銭前後か（前日152円10銭） 新発10年物国債（360回債）利回り 0.015％～0.02％程度か

（前日0.015％）

先物夜間取引で12月物は取引序盤から小安く推移し、引けにかけて下げ幅を広げ、結局は前日の日中取引終値比８銭安の152円２銭で安値引けした。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

昨日の相場は上げ一服で反落となった

本日の注目は20年債入札。水準的に警戒感は必要だろうが、それを打ち消す需要もありそうだ

きょうの相場は下落後に持ち直そう

先物中心限月の予想レンジは151円98銭～152円10銭

20年債入札

発行予定額は１兆2000億円程度、前日の20年物174回債利回りは0.375％で終了

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券の鶴田啓介債券ストラテジスト 割高感が意識される点はネガティブ材料 来年度国債発行計画の発行年限構成に不透明感が残り、11日の国債市場特別参加者会合を前に動きにくさも 入札スケジュールや大量償還による良好な需給環境が好感され、入札は一定の需要を集め無難な通過を予想

備考：日本債券：20年利付国債の過去の入札結果（表）

海外市場の流れ