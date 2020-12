英銀 ナットウエスト・グループ(旧ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・グループ)は、クライアント向けのトレーディングサービスを1月から打ち切ると約75の顧客に伝えた。同行はマーケッツ事業の再編を続けている。

ナットウエストの証券部門は、少なくともこの2年間同行と取引を行っていない一部の個人および企業顧客に対し、為替や金利、債務に関する資本市場サービスの提供をやめる。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

同行は「ナットウエスト・マーケッツは可能な限り効率的かつ効果的に機能を発揮できるよう、事業活動を定期的に見直している」とのコメントを電子メールで発表した。

ナットウエスト・グループのアリソン・ローズ最高経営責任者(CEO)は1年前のCEO就任以降、同部門の再編を進めている。

NatWest Tells About 75 Clients It Will Stop Trading for Them (1)(抜粋)