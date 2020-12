米政府が中国当局者への制裁準備、香港巡り－ロイター

米政府は香港立法会(議会)の民主派議員の資格剥奪を巡り、少なくとも十数人の中国当局者に新たな制裁を発動する準備を進めている。米当局者を含む事情に詳しい関係者3人を引用してロイター通信が 報じた。

早ければ7日にも発表される可能性があるが、ずれ込むこともあり得ると関係者のうち2人がロイターに語った。制裁の対象には中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)の一部当局者や共産党の党員が含まれる公算が大きいという。香港と本土の当局者が対象となるもよう。

ロイターはホワイトハウスと米国務省にコメントを求めたが、返答はなかった。

米政権は既に香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官ら当局者に対する制裁を発動している。

原題:

U.S. Preparing Sanctions on Chinese Officials Over H.K.: Reuters(抜粋)