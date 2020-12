ユニクロはソウル中心部の明洞中央店を来年1月末に閉店する。東亜日報が韓国でユニクロを運営するFRLコリアからの情報を引用して伝えた。新型コロナウイルスの感染拡大と日本製品の不買運動の影響で販売が低迷していた。

明洞中央店はアジア最大のユニクロ店舗。ニューヨーク5番街の店舗に次ぐ世界で2番目に大きな店舗として2011年にオープンした。

同紙によると、現在の韓国のユニクロ店舗数は165店と、昨年の187店から減少。今月中にさらに8店舗を閉鎖する計画という。

ユニクロは先週、ニューヨーク市内の店舗1カ所を2月末に閉鎖すると通知していた。

Uniqlo to Close Its Largest Asian Store in Seoul: DongA Ilbo(抜粋)