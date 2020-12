英国と欧州連合(EU)の通商合意は目前に迫っており、週末が終わるまでには成立する見通しだと、ロイター通信がEU当局者を匿名で引用して報じた。

EU首脳らは12月に英国の離脱に関する別の会合を持つ可能性があり、恐らく来週のサミットの後になるだろうとも伝えた。

ポンドは下げを消し、一時1.3494ドルを付けた。

原題:EU Official Says U.K. Trade Deal ‘Imminent’ by End Weekend: Rtrs、GBP/USD Erases Decline, Rises to Day High of 1.3494(抜粋)