原油先物が上げ幅拡大、ＯＰＥＣプラスの合意で－アジア時間午前

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ロンドン原油先物相場は３日に９カ月ぶり高値を付けた後、アジア時間４日午前に上げ幅を拡大している。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が来年から減産を段階的に緩和することで合意したことが材料。

ＯＰＥＣプラスは１月から市場への供給を日量50万バレル増やす。参加国閣僚はその後の数カ月に月例で会合を開き、生産調整について判断していく。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とサウジアラビアが対立する中、ＯＰＥＣプラスは崩壊を回避した。

ロンドンＩＣＥの北海ブレント２月限はシンガポール時間４日午前９時54分（日本時間同10時54分）現在、0.86ドル高の１バレル＝49.57ドル。３日終値は３月５日以来の高値だった。ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物１月限は1.6％高の46.38ドル。３日終値は0.8％高。

原題：

Oil Extends Gain From Nine-Month High After OPEC+ Clinches Deal（抜粋）