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Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg
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原油先物が上げ幅拡大、ＯＰＥＣプラスの合意で－アジア時間午前

Ann Koh、James Thornhill
  • 北海ブレント、９カ月ぶり高値からさらに上昇
  • ＯＰＥＣプラスは来年から減産を段階的に緩和することで合意
Oil pumping jacks, also known as "nodding donkeys", operate in an oilfield near Neftekamsk, in the Republic of Bashkortostan, Russia, on Thursday, Nov. 19, 2020. The flaring coronavirus outbreak will be a key issue for OPEC+ when it meets at the end of the month to decide on whether to delay a planned easing of cuts early next year.
Oil pumping jacks, also known as "nodding donkeys", operate in an oilfield near Neftekamsk, in the Republic of Bashkortostan, Russia, on Thursday, Nov. 19, 2020. The flaring coronavirus outbreak will be a key issue for OPEC+ when it meets at the end of the month to decide on whether to delay a planned easing of cuts early next year.
Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg
Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

ロンドン原油先物相場は３日に９カ月ぶり高値を付けた後、アジア時間４日午前に上げ幅を拡大している。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が来年から減産を段階的に緩和することで合意したことが材料。

　　ＯＰＥＣプラスは１月から市場への供給を日量50万バレル増やす。参加国閣僚はその後の数カ月に月例で会合を開き、生産調整について判断していく。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）とサウジアラビアが対立する中、ＯＰＥＣプラスは崩壊を回避した。

　　ロンドンＩＣＥの北海ブレント２月限はシンガポール時間４日午前９時54分（日本時間同10時54分）現在、0.86ドル高の１バレル＝49.57ドル。３日終値は３月５日以来の高値だった。ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物１月限は1.6％高の46.38ドル。３日終値は0.8％高。

原題：
Oil Extends Gain From Nine-Month High After OPEC+ Clinches Deal（抜粋）

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