【米国市況】Ｓ＆Ｐ500小反落、ワクチン懸念で終盤失速－原油続伸

3日の米株式相場は、S&P500種株価指数が取引終了直前に下げに転じ、最高値から反落した。新型コロナワクチンの年内供給量が、想定より少ない可能性があるとの懸念が浮上した。

米国株はS&Pが小反落、ダウ平均とナスダック総合は小幅高

米国債は上昇、10年債利回りは0.91%

ドル下落、リスク選好で-対円は103円後半

NY原油は続伸、段階的な減産縮小を好感-ブレント3月以来高値

NY金は続伸、ドル軟化で買い-米景気対策巡り乱高下も

ファイザーが供給するワクチンは従来報じられていたより少量になることがダウ・ジョーンズ通信の 報道で示唆されると、S&P500種は下落した。カリフォルニア州は救急診療の受け入れ能力が限界に達した場合、ロックダウンを実施すると伝わったことも、センチメントの悪化につながった。一方、ナスダック総合指数は終値で最高値を更新した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は前日比0.1%安の3666.72。ダウ工業株30種平均は85.73ドル(0.3%)高の29969.52ドル。ナスダック総合は0.2%上昇。米10年債利回りは2ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の0.91%。

外国為替市場ではドルが下落。リスク選好の動きが広がる中、ドル指数は2018年4月以来の安値を更新した。主要10通貨の中では、ポンドが大きく上昇して対ドルで1年ぶり高値を付けたが、上げ幅を縮小。欧州連合(EU)との通商交渉が打開するのか相反する見解が示されている。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%低下。ドルは対円でも0.5%安の1ドル=103円86銭。ユーロは対ドルで0.3%高の1ユーロ=1.2148ドル。

ニューヨーク原油先物相場は続伸。石油輸出国機構(OPEC)と非OPEC主要産油国で構成する「OPECプラス」の会合結果を受けて、ブレント原油先物は3月上旬以来の高値に上昇した。OPECプラスは来年1月から協調減産を段階的に縮小することで合意。従来合意より小幅な日量50万バレルの生産引き上げで妥協した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は、前日比36セント(0.8%)高い1バレル=45.64ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント2月限は46セント高の48.71ドル。

ニューヨーク金相場は3日続伸。ドルの軟調が金の買いを促した。米景気対策の規模を巡る政府・共和党と民主党の対立が解消されていないことが示唆され、近く合意がまとまるとの楽観が後退。こうした状況を背景に、金は乱高下する場面もあった。

ニューヨーク時間午後2時45分現在、金スポット価格は前日比0.5%高い1オンス=1840ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は、前日比0.6%高の1841.10ドルで終了した。

