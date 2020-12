欧州連合(EU)と英国の通商交渉でEU側の首席交渉官を務めるミシェル・バルニエ氏は2日、EU加盟各国の大使との非公開の会合で、合意を妨げている3つの主要な争点は依然未解決だと伝えた。会合について知る関係者が明らかにした。

公平な競争環境と英水域の漁業権、確実に合意を履行させる仕組みの3つが、かねてから合意の妨げとなっている。バルニエ氏は合意ができるとは保証できないと述べた。

合意ができないかもしれないとの同氏の発言が伝わると、ポンドは下落。対ドルで0.6%安の1.3345ドル、対ユーロでも0.6%安の1ユーロ=0.90447ポンドを付けた。

