北朝鮮ハッカー、Ｊ＆Ｊ含むワクチン会社少なくとも６社標的－ＤＪ

北朝鮮のハッカーは8月以降、新型コロナウイルス感染症(COVID19)の治療に取り組む英米と韓国の少なくとも計6社を標的にした。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が事情に詳しい匿名の関係者を引用して報じた。

DJによれば、標的とされたのは米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)とノババックス、英アストラゼネカのほか、韓国のジェネクシンとシンプン・ファーマシューティカル、セルトリオン。

北朝鮮のハッカーが有益な情報を得られたかは不明という。

DJによると、シンプンとセルトリオンのそれぞれの広報担当者はハッカー攻撃を受けたが影響は検知されなかったと回答。J&Jの広報はDJに自社のデータ監視を続けていると話し、ノババックスの担当者は外国からの脅威を認識していると答えた。ジェネクシンは調査中だがハッカーが侵入を試みた証拠は見当たらないとし、アストラゼネカはDJにコメントを控えたという。

原題:

N. Korean Hackers Said to Have Targeted J&J, Novavax: DJ(抜粋)