オランダの銀行ABNアムロは30日、2024年までにスタッフの約15%の追加削減を予定していることを明らかにした。7億ユーロ(約871億円)の追加経費節減を反映させる形で、24年時点のコストを47億ユーロ以内に抑えることを目指す。

発表資料によれば、人員の合理化は22年以降に主に行う。同行は自然減と不足が予想される分野の技能習得に向けた再教育を通じて、人員削減の影響の軽減を図る方針だ。

原題:ABN Amro To Cut Further About 15% of Staff by 2024(抜粋)