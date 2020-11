米金融情報サービス会社の S&Pグローバルは、同業の IHSマークイットを約440億ドル(約4兆5700億円)で買収することで交渉が進んだ段階にある。ダウ・ジョーンズ(DJ)通信が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。

この額での買収が実現すれば今年最大規模となり、市場データを提供する2大企業が統合されることになる。30日にも合意を発表する可能性があるという。

IHSマークイットの時価総額は27日終値ベースで369億ドル。今年に入ってから株価は23%上昇している。S&Pグローバルの株価は年初から25%値上がりし、時価総額は822億ドル。

原題:S&P Global in Talks to Buy IHS Markit for $44b, Dow Jones Says(抜粋)