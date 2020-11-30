ＮＹ原油先物、一時45ドル割れ－減産縮小見送りの産油国合意見通せず

ＮＹ原油先物、一時45ドル割れ－減産縮小見送りの産油国合意見通せずJames Thornhill
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190万バレルの原油が新たに供給され市場が再び供給過剰に陥る恐れ
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共同閣僚監視委の非公式会合でＵＡＥとカザフスタンが見送りに反対
ニューヨーク原油先物相場は、アジア時間30日午前の時間外取引で続落し、一時１バレル＝45ドルを割り込んだ。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非ＯＰＥＣ主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が、来年１月から予定する協調減産縮小の見送りで合意できるか見通せなくなった。
ＯＰＥＣプラスが29日開いた共同閣僚監視委員会（ＪＭＭＣ）の非公式オンライン会合では、来年１－３月（第１四半期）も現行水準で減産を継続することを多くの参加国が支持したが、アラブ首長国連邦(ＵＡＥ)とカザフスタンが反対したと参加国代表の１人が語った。
ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物１月限はシドニー時間午前10時18分（日本時間同８時18分）時点で、前週末の通常取引終値から50セント余り安い１バレル＝44.99ドルで取引された。
30日のＯＰＥＣ総会に続き、12月１日にはＯＰＥＣプラスの閣僚会合が開催される。新型コロナウイルス感染拡大前の世界需要の約８％に相当する日量約770万バレルの減産を来年１月から縮小する現行の合意が見直されない限り、約190万バレルの原油が新たに供給され、国際市場が再び供給過剰に陥る恐れがある。
原題：Oil Retreats on Signs of OPEC+ Discord Ahead of Key Meeting､OPEC+ Focuses on Delay to Oil-Output Hike of Three to Six Months（抜粋）