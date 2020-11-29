債券は上昇か、米長期金利低下の流れ受け買い先行－日銀オペ結果注目

債券は上昇か、米長期金利低下の流れ受け買い先行－日銀オペ結果注目三浦和美
債券相場は上昇が予想されている。前週末の米国市場で長期金利が低下した流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。日本銀行が実施する国債買い入れオペが注目されている。
|長期国債先物（12月物）
|152円０銭台前半～152円10銭台後半か（前週末152円５銭）
|新発10年物国債（360回債）利回り
|0.015％～0.025％程度か
（前週末0.025％）
先物夜間取引で12月物は取引序盤に前週末の日中終値比１銭安の152円４銭を付けたが、その後は米長期金利の低下を背景に水準を切り上げ、結局は夜間の高値引けとなる５銭高の152円10銭で終了した。
市場関係者の見方
東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト
- 前週末の米長期金利低下など、他市場は円債相場にとってフォロー
- きょうの債券相場は堅調と予想する
- ただ、月末の商い以外は閑散とみられ、日銀の買い入れ次第の感もある
- 先物中心限月の予想レンジ：152円３銭～152円18銭
日銀オペ
- 対象は残存期間３年超５年以下、25年超。前回の買い入れ額はそれぞれ4200億円、300億円
- 備考：過去の日銀オペの結果一覧
- 備考：12月の買い入れ方針、11月から変更なし
海外市場の流れ
- 27日の米国市場は感謝祭の翌日で短縮取引となる中、米10年物国債利回りは前日比４ベーシスポイント（bp）低い0.84％程度で終了
- 一方、米ダウ工業株30種平均終値は37.90ドル高の29910.37ドル
- 米サンフランシスコ市は、コロナ感染拡大で29日から新たな制限措置