債券は上昇か、米長期金利低下の流れ受け買い先行－日銀オペ結果注目

債券相場は上昇が予想されている。前週末の米国市場で長期金利が低下した流れを引き継ぎ、買いが先行する見通し。日本銀行が実施する国債買い入れオペが注目されている。

長期国債先物（12月物） 152円０銭台前半～152円10銭台後半か（前週末152円５銭） 新発10年物国債（360回債）利回り 0.015％～0.025％程度か

（前週末0.025％）

先物夜間取引で12月物は取引序盤に前週末の日中終値比１銭安の152円４銭を付けたが、その後は米長期金利の低下を背景に水準を切り上げ、結局は夜間の高値引けとなる５銭高の152円10銭で終了した。

市場関係者の見方

東海東京証券の佐野一彦チーフ債券ストラテジスト

前週末の米長期金利低下など、他市場は円債相場にとってフォロー

きょうの債券相場は堅調と予想する

ただ、月末の商い以外は閑散とみられ、日銀の買い入れ次第の感もある

先物中心限月の予想レンジ：152円３銭～152円18銭

日銀オペ

対象は残存期間３年超５年以下、25年超。前回の買い入れ額はそれぞれ4200億円、300億円

備考：過去の日銀オペの結果一覧

備考：12月の買い入れ方針、11月から変更なし

海外市場の流れ