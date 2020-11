11月26日の海外株式･債券･為替･商品市場－米国は祝日

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り

◎米金融市場は感謝祭の祝日

株式や債券など一部が休場。取引は27日に再開される。

◎欧州市況:株ほぼ変わらず、米国が祝日で休場-ドイツ債上昇

26日の欧州株はほぼ変わらず。米国が感謝祭の祝日で休場となり、薄商いで値動きがあまり見られなかった。

ストックス欧州600指数は0.1%安。この日はテクノロジーやヘルスケアといったよりディフェンシブな銘柄が上昇。エネルギーや自動車は下落した。

欧州債市場ではドイツ債とイタリア債の利回り曲線がブルフラット化。欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミストを務めるレーン理事が、ユーロ圏経済には資金調達環境が厳しくなる初期の兆候が見られていると 述べたことに反応した。

ドイツ債は上昇。イタリア債とのイールドスプレッドは119ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)で変わらず。イタリア5年債利回りは、初のマイナス圏まで3bp以内に迫った。ポルトガル10年債利回りは過去最低の0.001%となった。

英国債もブルフラット化。アイルランドのコーブニー外相によれば、英国と欧州連合(EU)の通商交渉は極めて厳しい状況で、時間切れになりつつある。英30年債利回りは5bp低下して0.83%と、9日以来の低水準。

ドイツ10年債利回りは2bp下げてマイナス0.59%。フランス10年債利回りは2bp低下してマイナス0.35%、イタリア10年債利回りは1bp下げて0.60%。

原題: European Stocks Are Little Changed as Value Shares Lead Declines、Bunds, BTPs Rise as ECB’s Lane Sounds Alarm; End-of-Day Curves(抜粋)