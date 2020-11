中国国防省の任国強報道官は26日、中国は米軍との安定的かつ健全な関係を望んでおり、米国が中国政府を「理性的」に見ることを期待すると述べた。

任報道官は月例記者会見で日本の「 中国安全保障レポート2021」に触れ、「不適切なコメント」が見られ、「客観的でなく無責任、非専門的で全く受け入れられない」と主張した。

任報道官はまた、中国の発展はどんな勢力にも止めることはできないとも話した。

原題:China Says It Wants Stable, Healthy Relations With U.S. Military(抜粋)